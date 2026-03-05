L’ambasciatore Massolo | La guerra è già regionale Ambigua la linea di Riad

L’ambasciatore Massolo afferma che il conflitto attuale si è ormai esteso a livello regionale e critica la posizione della Riad, definendola ambigua. La guerra, ancora in fase di sviluppo, non ha raggiunto il suo massimo, ma si trova ancora in una fase di evoluzione. La situazione internazionale rimane complessa e in costante cambiamento.

Roma, 5 marzo 2026 – Una guerra che non ha ancora raggiunto il suo picco, ma che è ancora lontana dalla degenerazione. L'ambasciatore Giampiero Massolo, già segretario generale della Farnesina e attualmente direttore dell'Osservatorio sul rischio geopolitico–Università LUISS Guido Carli, spiega le logiche che dominano questa prima parte del conflitto. Gli attacchi iraniani contro obiettivi in diversi Paesi del Golfo, Arabia Saudita, Qatar ed Emirati indicano che siamo ancora di fronte a una guerra limitata o è già un conflitto regionale? "Quando missili colpiscono più Paesi siamo già, di fatto, in un contesto regionale. Questo però non significa automaticamente che la situazione debba sfuggire di mano.