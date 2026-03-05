L’Amaro Core | musica rinascimentale riflessione e cultura

In occasione della Giornata Internazionale della Donna l'Assessorato alla Cultura promuove una giornata di incontri, musica e riflessione dedicata al ruolo della donna nella società e nella storia. L'appuntamento è fissato per sabato 7 marzo 2026 presso il Polo Culturale di Palazzo Toledo, in via Pietro Ragnisco 29. Al centro della manifestazione il progetto artistico "L'Amaro Core – Villanelle, villotte e danze del Rinascimento", realizzato in collaborazione con l'Associazione culturale Accademia Reale e con la direzione artistica di Giovanni Borrelli. L'evento propone un percorso musicale e culturale che unisce tradizione e contemporaneità, mettendo in dialogo il patrimonio musicale del Rinascimento con i temi attuali legati alla parità e alla valorizzazione della figura femminile.