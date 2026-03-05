L’alluce nero e lo smartphone | la pista concreta dell’errore umano che spiega il deragliamento del tram 9 Sequestrate le scarpe del conducente

Il tram che venerdì scorso si è scontrato e deragliato in viale Vittorio Veneto ha causato feriti e disagi. Le indagini si concentrano su un possibile errore umano, con particolare attenzione alle scarpe del conducente, sequestrate nelle ultime ore. L’autista, ancora troppo scosso, non è stato ancora ascoltato dalla Procura. Si continua a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Milano, 5 marzo 2026 – L’autista del tram deragliato venerdì scorso in viale Vittorio Veneto è ancora troppo “provato” per essere sentito dalla Procura. Di certo c’è, stando alle dichiarazioni del suo legale Benedetto Tusa, che Pietro M., nel corso della prima visita, ha sostenuto e ripetuto di aver avuto un malore e che questo sarebbe stato causato dalla botta presa al piede sinistro mentre stava caricando una carrozzina sul mezzo pubblico. La polizia locale, quindi, delegata dalla Procura, ha sequestrato mercoledì sera le scarpe indossate dal conducente il giorno della tragedia. Nell’incidente sono morti due passeggeri e 54 sono rimasti feriti: il sessantenne è indagato per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

