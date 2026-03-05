Dopo 44 anni di carriera come allenatore e presidente, Gigi Fresco si è auto-esonerato, lasciando la guida della Virtus. La squadra sarà affidata al suo vice Chiecchi, mentre Fresco continuerà a far parte della società. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui prossimi incarichi.

Di lui dicevano che per farlo andare via sarebbe servita una tempesta. Anche perché, Gigi Fresco, alla Virtus Verona era allenatore, presidente e factotum. Già, era. Da 44 anni a oggi, perché stasera ha annunciato che da domenica non sarà più in panchina come primo allenatore. Al suo posto ci sarà il suo vice Tommaso Chiecchi. “Il mio amore per la Virtus batte ogni record. Resterò in società, faccio solo un passo indietro”. Per anni l’hanno chiamato ‘il Ferguson d’Italia’. Vive davanti al centro sportivo: se si affaccia dalla finestra vede il campo d’allenamento. “Sarò sempre lo stesso, ma spero solo che il cambio ci porti alla salvezza. Andrei a Palermo a piedi pur di non retrocedere”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'allenatore-presidente: "Dopo 44 anni mi auto-esonero, il mio amore per la Virtus batte ogni primato"

