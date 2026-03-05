Ladri acrobati fanno bottino pieno

Due furti in abitazione sono stati segnalati in città, entrambi avvenuti lunedì e situati in aree diverse del centro. I ladri sono entrati con tecniche acrobatiche, riuscendo a svaligiare le case senza essere fermati. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando testimoni che possano fornire dettagli utili per identificare i responsabili. La situazione ha riacceso l’allarme sulla sicurezza urbana.

Torna l'allarme sicurezza in città dopo un lunedì segnato da due pesanti furti in abitazione, messi a segno in zone opposte del centro abitato. Il primo episodio è avvenuto poco dopo le 20 in via La Malfa, nei pressi del bocciodromo comunale. I ladri, agendo come veri e propri acrobati, si sono arrampicati lungo i terrazzi di una palazzina fino a raggiungere un appartamento al terzo piano. Dopo aver forzato gli infissi, i malviventi hanno svaligiato l'abitazione portando via un bottino di 5mila euro in preziosi, tra cui orecchini e una collana d'oro. A interrompere il raid è stata una residente dello stesso stabile ma al primo piano. Rientrando, ha avvertito rumori sospetti sul retro.