Una donna tiene tra le mani una foto incorniciata del suo bambino e guarda verso il cielo. È il momento dell’addio a Domenico, conosciuto come il

Mamma Patrizia stringe tra le mani una foto incorniciata del suo piccolo Domenico, guarda verso il cielo. E piange, piange e canta sulla note di «Guerriero» di Marco Mengoni. Per i funerali di ieri a Nola ha scelto proprio quella canzone per dire a tutti: «Avete visto quanto ha lottato il mio bambino?». Sessanta giorni ha lottato. Papà Antonio trattiene le lacrime in una ruga che gli spacca in due la fronte. E sorregge sulla spalla la piccola bara bianca del figlio. Un papà dovrebbe portarselo a cavalcioni su quelle spalle un figlio. La folla, un migliaio di persone, si accalca attorno a questi due genitori straziati dal dolore e urla agli ipotetici responsabili della catena di errori medici: «Non accada più, mettetevi una mano sulla coscienza!». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'addio a Domenico, il "figlio di tutti"

I funerali di Domenico Caliendo: addio al figlio di tutti noiNOLA Se ne va sulle note di “guerriero” di Marco Mengoni nella sua piccola bara bianca coperta dai fiori.

VIDEO/ “Addio guerriero, figlio di tutti noi”: l’ultimo abbraccio al piccolo Domenico e la promessa di non dimenticare il suo sorrisoLa città di Nola si stringe attorno alla famiglia del bimbo, tra lacrime, fiori e palloncini bianchi, mentre i cittadini chiedono giustizia e verità...

Addio Domenico, il bimbo di 2 anni trapiantato con un cuore bruciato si è spento

Una raccolta di contenuti su L'addio a Domenico il figlio di tutti.

Temi più discussi: L'addio al piccolo Domenico. A Nola Meloni, l'abbraccio con la mamma. La folla canta 'Guerriero'; Feretro Domenico esce sotto le note di Guerriero. Mamma in lacrime; Oggi l'addio a Domenico, attesa la premier Meloni; I funerali di Domenico, il vescovo: 'Abbiamo il cuore spezzato'. Meloni in cattedrale.

A Nola l'addio a Domenico, Meloni ai funerali3 di 59 foto L 'ultimo saluto a Domenico, la folla canta Guerriero di Mengoni - RIPRODUZIONE RISERVATA 4 di 59 foto L 'ultimo saluto a Domenico, la folla canta Guerriero di Mengoni - RIPRODUZIONE RISE ... ansa.it

L’addio del piccolo Domenico, un saluto al nostro guerrieroA seguito della tragedia compiuta tra Napoli e Bolzano si celebra il funerale del piccolo Domenico. Il bambino a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato viene ricordato con palloncini bianchi e l ... mam-e.it

L'«Spero che questo non sia l'ultimo giorno che pensiamo a Domenico». Le parole pronunciate ieri nel Duomo di Nola da Patrizia, la piccola grande mamma di Domenico, il bimbo morto a seguito del trapianto di un cuore "bruciato" effettuato al Monaldi, rimarr - facebook.com facebook