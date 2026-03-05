la virtus si gode i successi tricolori e toscani

La Virtus Lucca ha ottenuto risultati importanti nei campionati italiani assoluti indoor che si sono svolti nel fine settimana scorso. La squadra si è aggiudicata i titoli tricolori e toscani, portando a casa successi significativi nelle competizioni nazionali. Gli atleti della società hanno mostrato prestazioni di rilievo durante le gare, contribuendo ai risultati ottenuti.

Grandi soddisfazioni dai campionati italiani assoluti indoor che si sono svolti nello scorso fine settimana per la Virtus Lucca. Come già anticipato nei giorni scorsi il più grande successo è stato quello ottenuto da Idea Pieroni, medaglia d’argento nel salto in alto. Ma, oltre al secondo gradino tricolore del podio su cui è salita la portacolori di Gs Carabinieri e Virtus, allenata dal tecnico Luca Rapè – con 1.87 ha realizzato anche la sua miglior misura stagionale – ci sono stati altri ottimi risultati. Primato personale, infatti e primo podio agli italiani nell’asta per Vincenzo Vicerè che ha conquistato il bronzo, sotto lo sguardo attento del tecnico Davide Colella, con la misura di 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it

