La via giudiziaria contro valori non negoziabili incontro del Comitato del Sì

Il Comitato per il Sì di Piacenza organizza un incontro pubblico intitolato “La via giudiziaria contro valori non negoziabili” che si terrà sabato 7 marzo alle 10 nella Sala San Pio dell’Oratorio della Chiesa Santissima Trinità in viale Dante. L’evento è rivolto ai cittadini della città e si svolge nella sede dell’oratorio.

L’iniziativa intende offrire un momento di approfondimento e confronto sui temi etici e giuridici al centro del dibattito pubblico, con particolare riferimento alle ragioni del Sì in vista del referendum. Ad aprire i lavori sarà Massimo Polledri, presidente del Comitato per il Sì Farnese. Seguirà un dialogo tra Massimo Gandolfini, esponente del Family Day e firma del quotidiano La Verità e l'avvocato Livio Podrecca, presidente dell’Unione Giuristi Cattolici di Piacenza. Nel corso dell’incontro verranno analizzate le principali questioni giuridiche e culturali legate ai “valori non negoziabili”, con particolare attenzione alla tutela della vita e della famiglia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

