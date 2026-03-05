La via del Mandala - Corso base con Shanti Tozzi

Una giornata dedicata alla meditazione creativa e alla trasformazione interiore con la presenza di Shanti Tozzi. Il corso, intitolato

Una giornata di meditazione creativa e trasformazione interiore, per ritrovare centratura, presenza e ascolto attraverso forme e colori. Domenica 15 Marzo torniamo con La Via del Mandala insieme a Shanti Tozzi: una giornata di meditazione creativa e trasformazione interiore, per ritrovare centratura, presenza e ascolto attraverso forme e colori. Nel Mandala non parti da un foglio vuoto. C'è una struttura che accoglie, un centro che guida. Da lì il segno si espande, con rigore geometrico e libertà interiore, diventando uno spazio sicuro in cui lasciarti andare.

