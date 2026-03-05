La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekend

Nel fine settimana a Verona si svolgono diversi eventi archeologici, tra cui una visita guidata alla Verona sotterranea. Sabato mattino alle 9.30 si tiene anche un’esperienza in realtà aumentata dedicata al Capitolium, un sito dell’epoca romana. Questi appuntamenti sono aperti al pubblico e offrono l’opportunità di esplorare i resti storici della città.

SABATO 7 MARZO – ORE 9.30 - VERONA TIME MACHINE – IL CAPITOLIUM IN REALTÀ AUMENTATA Un tour unico per scoprire la Verona romana. Il percorso tocca sette punti d'interesse nel centro storico, seguendo la viabilità originaria dell'antica città romana. Grazie all'impiego di smartglass (occhiali multimediali trasparenti e leggeri di ultima generazione), i visitatori possono esplorare in maniera immersiva ricostruzioni digitali di edifici, strade e monumenti oggi in parte perduti o inglobati nel tessuto urbano contemporaneo.

Verona sotterranea: viaggio nella città segretaUn’insolita Verona, quella che si nasconde sotto i nostri piedi. L’itinerario comprende la visita di due suggestive aree archeologiche sotterranee che ci porteranno alla scoperta della Verona romana m ... veronasera.it

La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekendI principali appuntamenti archeologici nel weekend a Verona. SABATO 28 FEBBRAIO – ORE 9.30. VERONA TIME MACHINE – IL CAPITOLIUM IN REALTÀ AUMENTATA. Un tour unico per scoprire la Verona romana. Il per ... veronasera.it

Sapevi che sotto Verona si nasconde un’altra città! Questo weekend ti portiamo alla scoperta della Verona sotterranea, tra archeologia, avventura e meraviglia SABATO 28 FEBBRAIO – ORE 15.00 LA VERONA SOTTERRANEA KIDS Un’esperienza - facebook.com facebook