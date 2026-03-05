La verità su mio padre 2023 come finisce | spiegazione finale

La verità su mio padre è un film thriller del 2023 trasmesso oggi pomeriggio su TV8. La storia narrata riguarda una giovane donna che, dopo anni, scopre che l’omicidio di suo padre potrebbe non essere stato commesso da sua madre. La narrazione si concentra sui dettagli di questa rivelazione e sulle sue implicazioni senza aggiungere commenti o interpretazioni.

La verità su mio padre è un film thriller del 2023, che va in onda su TV8 oggi pomeriggio. La trama segue la storia di una giovane donna, che dopo diversi anni scopre che a uccidere suo padre potrebbe non essere stata sua mamma. Quest'ultima, Jess, si trova in prigione da 20 anni, con l'accusa di aver appunto ucciso suo marito. Sua figlia Brianna si è ritrovata così a crescere con i parenti, a casa dello zio. Ora, 20 anni dopo, la giovane riceve una telefonata che le fa capire che sua mamma potrebbe essere innocente. La trama del film si concentra su un errore giudiziario, che vede protagonista Jess. Quest'ultima, 20 anni prima, è stata condannata per l'omicidio del marito.

