La Vbs riparte da 3 conferme Bruno Sassari e Santini Jr

Il Viareggio Beach Soccer ha annunciato il ritorno di Bruno, Sassari e Santini Jr. come punti fermi della squadra per la stagione 2026. La società si concentra sulla ripresa e sulla volontà di rafforzare il roster con questi tre giocatori. La preparazione per il prossimo campionato è ormai in corso e l’obiettivo è consolidare la squadra con questi elementi.

Le ambizioni del Viareggio Beach Soccer in vista della stagione 2026 sulla sabbia sono alte. La società di Stefano Santini intanto è ripartita dalla guida tecnica di Francesco Corosiniti (sempre affiancato dal suo vice Filipe Mesquita, brasiliano che allena anche i portieri) e poi ha piazzato il primo "super" colpo con l'ingaggio di Marco Giordani (il prossimo sogno in entrata è Josep Jr Gentilin) mentre sul fronte delle conferme intanto ne ha ufficializzate come prime tre davvero importanti. in attesa di altre. Restano infatti a vestire il bianconero: il fuoriclasse Bruno Xavier detto 'Il Maestro' e uno dei beacher più forti e vincenti di... Le tre illustri partenze invece sono state quelle di capitan Andrea Carpita, Gianmarco Genovali ed Alessandro Remedi: i primi due si sono già accasati a Milano mentre Remedi è sul mercato.