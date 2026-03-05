La Uil premia le donne nella giornata a loro dedicata

La Uil ha organizzato una cerimonia per celebrare le donne, conferendo il “Premio Donna Uil 2026, Lavoro e passione”. L’evento si rivolge alle donne che si sono distinte per il loro contributo nel sindacato, riconoscendo impegno, competenza e partecipazione. La premiazione si svolge in occasione della giornata dedicata alle donne.

La Uil premia le donne, lo fa con il “Premio Donna Uil 2026, Lavoro e passione”, l’evento dedicato alle donne che si sono distinte per impegno, competenza e partecipazione nel sindacato. Celebrare le donne del sindacato e il loro impegno significa quindi riconoscerne il merito, ribadirne la necessità affinché – grazie al loro contributo – la Uil rimanga sempre un presidio di democrazia, giustizia sociale e progresso. “La giornata internazionale della donna è nata come momento di rivendicazione dei diritti e di lotta alle discriminazioni – ricordano le organizzatrici del premio - Ancora oggi, nel terzo millennio, il divario salariale, le difficoltà di conciliazione tra vita e lavoro, la precarietà rappresentano sfide che richiedono un costante impegno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

