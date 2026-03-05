La trovata di Anthony Lopes per permettere ai compagni di dissetarsi e mangiare datteri | Domeniche Bestiali

Durante una partita, il portiere Anthony Lopes ha ideato un metodo per far bere e nutrire i suoi compagni, portando datteri e acqua. La scena è stata raccontata durante l’evento Domeniche Bestiali, dove Lopes ha messo in atto questa trovata in modo spontaneo, dimostrando attenzione e solidarietà tra i giocatori. La situazione ha suscitato l’interesse dei presenti, che hanno osservato attentamente l’episodio.

“Acqua che non si aspetta, altro che benedetta”, meravigliosa “Dolcenera” come tante delle canzoni di De André. Raccontava un fatto tragico e un amore quando fu pensata, senza immaginare che si sarebbe adattata pure alle Domeniche Bestiali trent’anni dopo (maestro, perdonaci se puoi). E tra sacro e profano, acqua e qualcosa di simile tratta questo episodio di Dom Best, territorio che al solito travisa tutto rendendolo il contrario di tutto. ALTRO CHE BENEDETTA Sì, perché nelle partite delle Domeniche Bestiali si viaggia sempre sul sottile confine tra sacro e profano, travalicandolo da un lato, spesso e a volte anche dall’altro. Come nel caso di Everson, portiere dell’Atletico Mineiro che ha tirato il calcio di rigore decisivo contro l’America Mineiro nella semifinale di ritorno del Campeonato Mineiro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

