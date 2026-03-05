La Toscana nascosta dei borghi Luci e ombre dei centri minori

La Toscana è conosciuta per città come Firenze, Siena, Pisa, Livorno e Lucca, ciascuna con le sue caratteristiche distintive. Tuttavia, oltre ai principali centri abitati, ci sono molti borghi più piccoli e meno noti che fanno parte della regione. Questi luoghi offrono un volto diverso della Toscana, fatto di strade strette, case in pietra e tradizioni che resistono nel tempo.

A che cosa pensiamo quando si parla della Toscana? Ci vengono in mente città come Firenze, ricca di arte e unicità, Siena con la bellissima Piazza del Campo, la Torre di Pisa, il mare di Livorno o le mura di Lucca. Ma questa è solo una faccia della medaglia, quella che più conosciamo. Esiste una Toscana diffusa, fatta di piccoli paesi, tradizioni e usanze popolari: sono proprio questi luoghi a costituire la vera identità di questa regione. Nei piccoli borghi i problemi sono tanti. Innanzitutto la carenza di trasporti: autobus e treni sono limitati e spesso la stazione più vicina dista dai 20 ai 40 minuti di macchina. Anche gli ospedali sono spesso lontani: ad esempio da Radda l’ospedale più vicino è a Siena a circa 40 minuti di auto, il che rende complicati gli spostamenti per visite o emergenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Toscana nascosta dei borghi. Luci e ombre dei centri minori Luci e ombre dei trasporti. «Tanti treni, ma troppe auto»La Lombardia «è la regione italiana con la maggiore offerta di treni regionali», ma «non mette alcun freno alla motorizzazione individuale». Leggi anche: Sviluppo Toscana, ecco la graduatoria: quasi un milione di euro per rivitalizzare i centri minori Altri aggiornamenti su Toscana nascosta. Discussioni sull' argomento Autunno in Toscana: dove andare per un weekend da sogno; Progetto Elba Sotterranea: un anno di ricerche svela la biodiversità ipogea nascosta dell'Isola d'Elba; Trecento grammi di droga nascosta in casa: arrestato un minorenne; Portoferraio, droga in auto e in casa: denunciato quarantenne. Ogni volta che sono tornato in questa parte di Toscana, insieme agli amici Andrea Daina Palermo e Francesco Paci, qualcosa mi ha colpito in positivo. Non parlo solo della loro gentilezza e bravura, o dell'ospitalità della Pro Loco di Vada, o della preparazione - facebook.com facebook