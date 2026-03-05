La Ternana c’è | battuta la capolista Arezzo Orgoglio-Fere colpo grosso dei rossoverdi

La Ternana ha vinto contro la capolista Arezzo con il risultato di 2-1, in una partita in cui i rossoverdi hanno ottenuto un risultato importante. La formazione locale ha schierato un 4-3-3, con Venturi in porta e Cortesi che ha preso il posto di Eklu a partita in corso. La Ternana ha risposto con una formazione che ha visto Tavernelli e Righetti subentrare a partita in corso.

AREZZO 1 TERNANA 2 AREZZO (4-3-3): Venturi; Cortesi (1' st Eklu), Gilli, Gigli, Di Chiara (1' st Righetti) Chierico (28' st Ravasio), Guccione (11' st Viviani), Renzi; Pattarello, Cianci, Varela (11' st Tavernelli). A disp.: Trombini, Galli, Coppolaro, Casarosas, Chiosa, De Col, Arena, Iaccarino. All.: Bucchi. TERNANA (3-4-1-2): D'Alterio; Donati, Kurti, Pagliari; Kerrigan (31' st Meccariello), McJannet, Vallocchia (1' st Majer) Ndrecka (31' st Martella); Garetto; Ferrante (43' st Orellana), Panico (24' st Dubickas). A disp.: Morlupo, Delibra, Tripi, Leonardi, Aramu, Lodovici, Proietti. All.: Liverani. Arbitro: Gauzolino di Torino Marcatori: 31' pt Ferrante, 45' pt Cianci, 24' st Dubickas Note: Ammoniti: Vallocchia, Cianci, Bucchi, Viviani, Kurti, Gilli Recupero: pt 2 – st 5 Angoli: 6-4 Spettatori: 4.