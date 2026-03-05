La Tema ci prova ma Livorno è super

La partita tra Tema Sinergie 66 Verodol Livorno si conclude con un punteggio di 86 a 66 a favore della squadra ospite. Tema Sinergie Faenza schiera in campo giocatori come Camparevic, Bianchi, Rinaldin, Vettori, Van Ounsem, Romano, Longo, Di Pizzo, Fragonara, Aromando, Santiangeli e Fumagalli. La squadra di casa tenta di resistere, ma non riesce a contenere l’avanzata degli avversari.

Tema Sinergie 66 Verodol Livorno 86 TEMA SINERGIE FAENZA: Camparevic, Bianchi, Rinaldin 2, Vettori 17, Van Ounsem 8, Romano 12, Longo, Di Pizzo 4, Fragonara 11, Aromando, Santiangeli 2, Fumagalli 10. All.: Pansa VERODOL LIVORNO: Ebeling 16, Mennella 3, Alibegovic 6, Leonzio ne, Venucci 14, Gabrovsek 20, Donzelli 9, Bonacini ne, Klyuchnyk 9, Virant, Lucarelli 9. All.: Turchetto Arbitri: Giovannetti – Scaramellini – Renga Note – Parziali: 20-26; 35-39; 47-58. Tiri da 2: Faenza: 2139, Livorno: 1935; Tiri da 3: Faenza: 524, Livorno: 1531; Tiri liberi: Faenza: 915, Livorno: 36; Rimbalzi totali: Faenza: 35, Livorno: 35 Faenza lotta fino all’ultimo contro Livorno, che sforna una prestazione quasi perfetta nonostante le assenze di Bonacini e Leonzio, giocatore da A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

