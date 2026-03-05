Il Parlamento svizzero ha approvato una legge che impone alle autorità di comunicare la nazionalità degli autori di reati. La decisione rappresenta un cambiamento rispetto alle pratiche precedenti, in cui questa informazione non era sempre resa pubblica. La norma sarà applicata a partire dai prossimi mesi e riguarda tutti i reati di cui si occupano le forze dell'ordine.

Accade regolarmente da anni, con qualche rara eccezione sempre accompagnata da polemiche. Quando a compiere un reato è un immigrato, il più delle volte i media italiani evitano accuratamente di fornire (almeno nei titoli più visibili) indicazioni sulla sua nazionalità e il suo status. La ragione è nota a tutti: con la scusa di combattere il razzismo si evita di far sapere ai lettori l’origine dei criminali, cosa che ovviamente non avviene quando il colpevole o presunto tale è un italiano o un europeo bianco. Il risultato è che talvolta si leggono titoli paradossali, in cui a compiere un furto, una aggressione o una molestia è semplicemente un «uomo», in alcun modo connotato. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Svizzera dice basta alla censura sui crimini commessi dagli stranieri

L'UDC parla di «un'azione antidemocratica», mentre il Movimento europeo Svizzera si dice molto favorevole alla firma del pacchetto da parte di Parmelin e von der Leyen - facebook.com facebook