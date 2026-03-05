La subfornitura della Romagna tra nuove catene del valore e mercato tedesco | ecco un webinar

Un webinar si è tenuto per analizzare la situazione della subfornitura in Romagna, con particolare attenzione alle nuove catene del valore e al mercato tedesco. L’evento ha coinvolto rappresentanti del settore industriale e ha affrontato le sfide legate alla riorganizzazione delle supply chain, alle certificazioni e alle richieste di qualità e innovazione imposte dai mercati europei. La discussione si è concentrata sulle strategie adottate dalla regione per affrontare queste novità.

Per supportare le imprese in questa fase di trasformazione, la Camera di commercio della Romagna organizza il webinar "La subfornitura della Romagna: sfide e opportunità nei nuovi scenari globali", in programma il 10 marzo 2026 dalle 10.30 alle 12.30. L'iniziativa parte dall'indagine sulla subfornitura realizzata da Nomisma, che offre una lettura strutturata del posizionamento competitivo delle imprese del territorio nelle nuove catene globali del valore. Lo studio rappresenta l'evoluzione naturale dell'analisi già condotta sul comparto manifatturiero romagnolo, e rafforza un percorso di collaborazione che ha lo scopo di fornire dati solidi e strumenti di interpretazione strategica.