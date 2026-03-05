Un professore sinocanadese aveva previsto due anni fa il ritorno di Donald Trump alla Presidenza degli Stati Uniti e l’inizio di un conflitto tra Washington, l’Iran e Israele prima delle elezioni di metà mandato. Nel frattempo, si parla di una strategia iraniana che mira a indebolire gli Stati Uniti attraverso azioni nel Golfo Persico, senza che siano stati forniti dettagli specifici su queste operazioni.

Un professore sinocanadese aveva previsto due anni fa che Donald Trump sarebbe tornato alla Casa Bianca e che gli Stati Uniti sarebbero finiti in guerra con l’Iran al fianco di Israele prima delle elezioni di metà mandato. Fino a pochi giorni fa poteva sembrare uno dei tanti Nostradamus che popolano l’internet geopolitico, e forse è ancora così; ma prima di archiviarlo nella categoria wishful thinking, o quella più inquietante dei propagandisti di Pechino, forse vale la pena ascoltare anche la terza previsione, altrettanto dettagliata e forse non così peregrina, fatta il 29 maggio 2024. Jiang Xueqin, laureato a Yale in letteratura inglese nel 1999, nel suo canale dal titolo “Predictive History”, sostiene che gli Stati Uniti perderanno la guerra in Iran. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La strategia iraniana per logorare gli Stati Uniti passa dal Golfo Persico

Iran, Trump valuta opzioni militari “decisive” mentre gli Stati Uniti rafforzano la presenza nel GolfoDopo aver sospeso gli attacchi diretti, la Casa Bianca discute scenari che vanno dai raid mirati al cambio di regime.

Gli Stati Uniti e sei Paesi del Golfo hanno rilasciato una dichiarazione congiunta contro gli attacchi dell’IranGli Stati Uniti e sei Paesi alleati del Golfo (Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, Giordania, Kuwait, Emirati Arabi Uniti) hanno rilasciato una...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stati Uniti.

Temi più discussi: Il dilemma della strategia nella guerra Usa contro l'Iran; La nuova strategia dell'Iran: accecare, esaurire e sopraffare USA e Israele; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Iran: la guerra illegale di Usa e Israele, la strategia di Teheran e il destino del popolo.

Iran, attacco di Usa e Israele: quali sono i motivi. Il nucleare, la strategia e il fattore Trump, ecco il pianoL’alba di oggi, 28 febbraio 2026, ha segnato l’inizio di una nuova, spaventosa fase del conflitto in Medio Oriente. Le forze militari di ... msn.com

Dagli Stati Uniti al mondo: la strategia militare di Trump tra Medio Oriente, Africa e America LatinaGli Stati Uniti hanno confermato fin dall’inizio del mandato di Donald Trump un approccio militare molto attivo. Nel Corno d’Africa, a febbraio 2025, velivoli statunitensi hanno colpito postazioni ... ilgiornale.it

Gli attacchi di Israele e Stati Uniti hanno danneggiato anche un patrimonio Unesco. Specchi e vetri in frantumi, porte distrutte e detriti sparsi: il Palazzo Golestan di Teheran, storico sito protetto, ha subito danni gravi in seguito alle onde d’urto causate dalle offe - facebook.com facebook

Gli attacchi di Israele e Stati Uniti hanno danneggiato anche un patrimonio Unesco. Specchi e vetri in frantumi, porte distrutte e detriti sparsi: il Palazzo Golestan di Teheran, storico sito protetto, ha subito danni gravi in seguito alle onde d’urto causate dalle offe x.com