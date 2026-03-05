La storia dell' artista palermitana che dipinge e scrive usando solo i piedi | Non mi sono mai arresa

Marilena Tringale, artista palermitana di 67 anni, dipinge e scrive usando solo i piedi. Nata con la tetraparesi spastica, ha affrontato la vita con il sorriso e senza mai arrendersi. La sua storia è fatta di impegno e determinazione, e rappresenta un esempio di come si possa superare ogni limite con la volontà. La sua esperienza personale si basa su azioni concrete e quotidiane.

La straordinaria vicenda che vede protagonista Marilena Tringale: ha 67 anni ed è nata con la tetraparesi spastica. Una vita di coraggio e creatività: "Ho sempre affrontato tutto con il sorriso senza mai scoraggiarmi" "Ho sempre affrontato tutto con il sorriso senza mai scoraggiarmi". Sono le parole di Marilena Tringale, che ha 67 anni ed è nata con la tetraparesi spastica. Nonostante, infatti, non possa fare uso di mani e braccia, ha sviluppato in maniera eccellente l'uso dei piedi con cui scrive, dipinge, cuce e fa creazioni artistiche. "Mia madre non mi ha fatto mai sentire disabile insegnandomi tutto quello che potevo fare come tutti gli altri.

