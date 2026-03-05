Un mosaico romano con scena erotica, ritenuto originario di Pompei, è stato recentemente restituito alle Marche dopo essere stato trafugato dai nazisti. La scoperta di un indizio sorprendente ha portato al suo rientro, che avviene ora nel territorio di provenienza. La restituzione rappresenta il risultato di un procedimento che ha coinvolto diverse indagini e verifiche storiche.

Folignano (Ascoli), 5 marzo 2026 – Per anni si è pensato che provenisse da Pompei, uno dei siti archeologici più celebri al mondo. In realtà quel mosaico romano con scena erotica, trafugato durante la Seconda guerra mondiale e restituito all’Italia nel 2025, ha radici marchigiane. Il reperto arriva infatti da una villa romana situata a Rocca di Morro, frazione del comune di Folignano, nell’Ascolano, e proprio qui tornerà dopo un lungo viaggio tra guerra, Germania e indagini archeologiche. Come è stata scoperta l’origine dell’opera. La vera origine dell’opera è stata ricostruita grazie a una ricerca pubblicata sull’e-journal del Parco archeologico di Pompei e realizzata con il contributo di studiosi e università, tra cui l’Università del Sannio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storia del mosaico romano (con scena erotica) trafugato dai nazisti: assegnato a Pompei, torna nelle Marche. L’indizio sorprendente

Torna a Pompei l'affresco di Ercole infante trafugato dai tombaroliAGI - La Villa suburbana di Civita Giuliana, sito archeologico a nord di Pompei, si riappropria di un frammento di affresco trafugato anni addietro...

Il cold case del mosaico con la coppia di amanti restituito a Pompei(Adnkronos) – I ritrovamenti di reperti, i loro passaggi imprevedibili nel tempo e nelle vicende storiche, diventano alle volte oggetto di vere e...

Aggiornamenti e notizie su La storia del mosaico romano con scena....

Temi più discussi: Finito il restauro del mosaico di Alessandro Magno al Mann. Presto un nuovo allestimento per ammirarlo in posizione pavimentale; Baia, la fontana ritrovata: tesoro di marmi e mosaici; Pompei, visite sui cantieri di scavo. Così raccontiamo l’archeologia; Aquileia in vetrina al tourismA per celebrare il binomio vino e archeologia.

Il cold case del mosaico con la coppia di amanti restituito a PompeiUn mosaico con scena erotica trafugato da un ufficiale della Wehrmacht durante la Seconda guerra mondiale e restituito all'Italia nel luglio 2025 non proviene da Pompei, come si credeva, ma da una vil ... ansa.it

Il giallo del mosaico erotico restituito a Pompei: trafugato dai nazisti, arriva dalle MarcheRestituito nel 2025 al Parco archeologico di Pompei, il mosaico erotico rubato durante la Seconda guerra mondiale si rivela provenire da una villa romana nelle Marche grazie a nuove ricerche View on e ... msn.com

Mosaico rubato in guerra e assegnato a Pompei torna nelle Marche. Mistero svelato da ricerca. Giuli, 'Tutela patrimonio è anche restituzione della verità' #ANSA x.com

Pompei: risolto il cold case del mosaico con la coppia di amanti | FOTO - facebook.com facebook