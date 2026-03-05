La stanza di Agnese al Teatro Crystal di Collecchio

Al Teatro Crystal di Collecchio si svolge lo spettacolo teatrale intitolato “La stanza di Agnese”, promosso dall'Associazione Da Qui a Là. L’evento si tiene a distanza di trent’anni da un episodio importante, e l’iniziativa mira a ricordare quel momento. La rappresentazione si svolge nel rispetto delle date e del luogo stabiliti.

E' utile ricordare, anche oggi, a distanza di trent'anni. Ecco perché l'Associazione Da Qui a Là vi invita allo spettacolo teatrale come "La stanza di Angese". Un monologo di un'ora e mezza che ti tiene incollato alla poltrona e ti permette di entrare in empatia con la famiglia del magistrato, conoscere lui e la sua vita, il suo impegno e persino il suo lato più intimo. Per una serata sembra di essere lì, a chiacchierare con sua moglie – impersonata dalla bravissima Sara Bevilacqua – e di conoscerlo di persona, mentre la gravità di quello contro cui lottava ti arriva a pugnalare a intervalli regolari, implacabili.

Con “La Stanza di Agnese” Sara Bevilacqua omaggia Paolo BorsellinoNARDO’ - La 16ª stagione teatrale del Teatro Comunale di Nardò continua con l’appuntamento di venerdì 16 gennaio.