La Stampa a Leonardis Marsilio | Orgoglio per l’Abruzzo e bene per il pluralismo

L’imprenditore abruzzese Alberto Leonardis ha annunciato l’accordo con il gruppo editoriale Sae per l’acquisizione di La Stampa. La notizia viene considerata positiva e fonte di orgoglio per l’Abruzzo, poiché rappresenta una crescita nel settore editoriale e rafforza il pluralismo dell’informazione. La trattativa ha portato alla firma dell’intesa tra le parti coinvolte.

Il presidente della giunta regionale commenta con soddisfazione la notizia dell'accordo per l'acquisizione dello storico quotidiano da parte del gruppo editoriale Sae, guidato dall'imprenditore abruzzese "La notizia dell'accordo per l'acquisizione de La Stampa da parte del gruppo editoriale Sae, guidato dall'imprenditore abruzzese Alberto Leonardis, è positiva e ci inorgoglisce perché racconta una storia di crescita e di visione industriale". Lo ha dichiarato il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, commentando l'annuncio della firma del contratto preliminare tra Gedi e Sae.