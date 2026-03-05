La sfida delle donne artigiane Quindici su cento ce la fanno Ma volontà e idee non bastano

Da ilgiorno.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Brianza, solo quindici imprese artigiane su cento sono guidate da donne, nonostante molte di loro abbiano buone idee e tanta voglia di fare. La strada per il successo nel settore artigianale femminile si rivela difficile, anche con motivazioni e determinazione. La realtà mostra che volontà e creatività non sono sufficienti da sole a garantire il successo delle imprese femminili.

Quindici imprese artigiane su cento in Brianza parlano al femminile. Nascono da buone idee e tanta voglia di fare, ma il cammino non è semplice. A volte si comincia trasformando in laboratorio un angolo della propria casa o affittando spazi minimi nell’ambito di attività altrui. "Le donne artigiane titolari sono mediamente più giovani degli uomini – spiega Marco Accornero, segretario di Unione Artigiani –. Aprono la partita Iva intorno a 30-35 anni, ma più degli uomini hanno difficoltà nella gestione dei passaggi generazionali. A meno che non si prenda in mano l’impresa di famiglia o si abbiano capitali da investire, iniziano ad operare sul mercato contenendo le spese e spesso, quando le norme lo consentono, adibendo un angolo della casa a postazione di lavoro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la sfida delle donne artigiane quindici su cento ce la fanno ma volont224 e idee non bastano
© Ilgiorno.it - La sfida delle donne artigiane. Quindici su cento ce la fanno. Ma volontà e idee non bastano

La Cittadella fa suo il derby. Bastano quindici minuticittadella 2 correggese 0 CITTADELLA (3-4-2-1): Anino; Calanca (30’st Manzotti), Sabotic (36’pt Fort), Boccaccini; Carretti, Mandelli, Marchetti,...

Leggi anche: In Piemonte il 21% delle imprese artigiane è guidato da donne: i numeri di Confartigianato

20 Laws of Wealth Every Entrepreneur Must Master

Video 20 Laws of Wealth Every Entrepreneur Must Master

Tutti gli aggiornamenti su La sfida delle donne artigiane Quindici....

Temi più discussi: La sfida delle donne artigiane. Quindici su cento ce la fanno. Ma volontà e idee non bastano; Davanti alla macchina da cucire è iniziato un sogno: la sfida delle sartigiane; Sanremo 2026, ecco i nomi dei 15 big in gara. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo; HPV e prevenzione: quanta strada resta da fare?.

quindici la sfida delle donneLa sfida delle donne artigiane. Quindici su cento ce la fanno. Ma volontà e idee non bastanoBurocrazia e capitali sono i principali scogli, c’è chi inizia in casa o affittando una poltrona. Due storie esemplari: Sabrina ha avviato una nuova attività, mentre Rossana dovrà passare la mano. ilgiorno.it

La locandiera contemporanea debutta a Treviso: «Racconta la sfida delle donne in un mondo patriarcale»Fiera e combattiva, indipendente e scaltra, spregiudicata e decisa: la Mirandolina disegnata dalla penna di Marina Carr nella sua riscrittura di La Locandiera porta nel DNA le caratteristiche ... corrieredelveneto.corriere.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.