In Brianza, solo quindici imprese artigiane su cento sono guidate da donne, nonostante molte di loro abbiano buone idee e tanta voglia di fare. La strada per il successo nel settore artigianale femminile si rivela difficile, anche con motivazioni e determinazione. La realtà mostra che volontà e creatività non sono sufficienti da sole a garantire il successo delle imprese femminili.

Quindici imprese artigiane su cento in Brianza parlano al femminile. Nascono da buone idee e tanta voglia di fare, ma il cammino non è semplice. A volte si comincia trasformando in laboratorio un angolo della propria casa o affittando spazi minimi nell’ambito di attività altrui. "Le donne artigiane titolari sono mediamente più giovani degli uomini – spiega Marco Accornero, segretario di Unione Artigiani –. Aprono la partita Iva intorno a 30-35 anni, ma più degli uomini hanno difficoltà nella gestione dei passaggi generazionali. A meno che non si prenda in mano l’impresa di famiglia o si abbiano capitali da investire, iniziano ad operare sul mercato contenendo le spese e spesso, quando le norme lo consentono, adibendo un angolo della casa a postazione di lavoro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La sfida delle donne artigiane. Quindici su cento ce la fanno. Ma volontà e idee non bastano

