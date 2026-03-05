La sanità in Abruzzo riduce la mobilità passiva | meno 11,5 milioni tra il 2022 e il 2024 ma resta il divario tra nord e sud

In Abruzzo, la mobilità passiva nel settore sanitario è diminuita di circa 11,5 milioni tra il 2022 e il 2024, passando da 98 a 86 milioni di euro. Nel 2023, si era registrato un calo rispetto all’anno precedente, attestandosi a 89 milioni. Nonostante questa riduzione, permangono differenze significative tra le zone del nord e del sud della regione.

Mobilità passiva scesa da 98 milioni nel 2022 a 86 nel 2024, con un calo di 11,5 milioni; cresce la mobilità attiva da 89 a 110 milioni. Verì: "Le azioni promosse portano i loro frutti". Abruzzo in fascia intermedia sul fronte della mobilità passiva passata dai 98 milioni del 2022 agli 86 del 2024 con un trend in diminuzione che si conferma dopo gli 89 registrati nel 2023. Una variazione di 11 milioni e mezzo (quindi in miglioramento) tra il 2022 e il 2024 secondo quanto emerge dal Report 2025 della fondazione Gimbe. Diminuisce, per il secondo anno consecutivo, il saldo della mobilità passiva in Abruzzo che per il 2024 scende a –86 milioni di euro, contro gli 89 del 2023 e i 98 del 2022.