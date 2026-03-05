La Russa dice Sei carina alla giornalista Roberta Benvenuto di Piazzapulita dopo la mostra sulle donne
Durante una trasmissione televisiva, un politico ha commentato l’aspetto di una giornalista presente in studio, dicendo:
Imbarazzo e critiche per una frase che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha rivolto a una giornalista, Roberta Benvenuto, a margine dell’inaugurazione della mostra “Il volto delle Donne – 80 anni di Repubblica: Storie di ingegno fino alle madri costituenti”. “Tu chi sei? Sei carina”, ha detto La Russa, prima di provare a correggere il tiro aggiungendo “ma soprattutto sei brava”. La mostra sulle donne a Palazzo Madama La frase di La Russa alla giornalista Roberta Benvenuto La frase "sei bella" e poi "sei brava" Benvenuto: "Gli è scappata la frizione." La mostra sulle donne a Palazzo Madama Polemiche per una frase detta da Ignazio La Russa a margine dell’inaugurazione di una mostra. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Gaffe di La Russa all'evento sul voto delle donne, il commento a una giornalista: "Chi sei? Sei carina"Il presidente del Senato, che ha presenziato all'inaugurazione della mostra a Palazzo Madama, si è poi corretto: "Ma soprattutto brava" Ennesima...
Leggi anche: La frase sessista di La Russa alla giornalista: “Sei carina, ma soprattutto brava”
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roberta Benvenuto di.
Temi più discussi: La frase sessista di La Russa alla giornalista: Sei carina, ma soprattutto brava; Mostra sull'ingegno delle donne in Senato, La Russa alla giornalista: Sei carina; La Russa alla giornalista: Sei carina poi corregge: Soprattutto brava, momento di imbarazzo. Il video.
La frase sessista di La Russa alla giornalista: Sei carina, ma soprattutto bravaTu chi sei? Sei carina. Così il presidente del Senato si è rivolto ieri sera alla cronista di La7, Roberta Benvenuto, a margine di una mostra ... fanpage.it
La Russa alla giornalista: Sei carina poi corregge: Soprattutto brava, momento di imbarazzo. Il videoLe parole di La Russa a Roberta Benvenuto, giornalista di PiazzaPulita programma di La, hanno suscitato imbarazzo e nuove critiche ... tg.la7.it
“Tu chi sei Sei carina” Così il presidente del Senato si è rivolto ieri sera alla cronista di La7, Roberta Benvenuto, a margine di una mostra dedicata agli 80 anni dal voto alle donne e alle 21 madri Costituenti. La Russa ha poi tentato di correggere il tiro: “Ma br - facebook.com facebook
“Sei carina” detto dalla seconda carica dello Stato a una giornalista. In poche parole tutta una cultura patriarcale e sessista, e l’arroganza del potere che pensa di potersi permettere tutto. A farlo emergere la professionalità e l’ingegno di Roberta Benvenuto! @ x.com