la russa dice sei carina alla giornalista roberta benvenuto di piazzapulita dopo la mostra sulle donne

Imbarazzo e critiche per una frase che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha rivolto a una giornalista, Roberta Benvenuto, a margine dell’inaugurazione della mostra “Il volto delle Donne – 80 anni di Repubblica: Storie di ingegno fino alle madri costituenti”. “Tu chi sei? Sei carina”, ha detto La Russa, prima di provare a correggere il tiro aggiungendo “ma soprattutto sei brava”. La mostra sulle donne a Palazzo Madama La frase di La Russa alla giornalista Roberta Benvenuto La frase "sei bella" e poi "sei brava" Benvenuto: "Gli è scappata la frizione." La mostra sulle donne a Palazzo Madama Polemiche per una frase detta da Ignazio La Russa a margine dell’inaugurazione di una mostra. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Gaffe di La Russa all'evento sul voto delle donne, il commento a una giornalista: "Chi sei? Sei carina"Il presidente del Senato, che ha presenziato all'inaugurazione della mostra a Palazzo Madama, si è poi corretto: "Ma soprattutto brava" Ennesima...

“Sei carina” detto dalla seconda carica dello Stato a una giornalista. In poche parole tutta una cultura patriarcale e sessista, e l’arroganza del potere che pensa di potersi permettere tutto. A farlo emergere la professionalità e l’ingegno di Roberta Benvenuto! @ x.com