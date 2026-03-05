La Russa alla giornalista | Sei carina Poi si corregge | Ma soprattutto brava – Video

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si è rivolto alla giornalista Roberta Benvenuto del programma Piazzapulita, chiedendole “Tu chi sei?” e commentando successivamente “Sei carina”. Dopo aver corretto il suo commento, ha aggiunto “Ma soprattutto brava”. L’episodio è stato ripreso in un video che mostra il suo approccio nei confronti della giornalista durante l’intervista.

“Tu chi sei? Ah. sei carina“. Così il presidente del Senato – la seconda carica dello Stato – Ignazio La Russa si è rivolto alla giornalista del programma Piazzapulita, Roberta Benvenuto, che lo ha avvicinato per una domanda sul ministro Guido Crosetto. L’esponente di FdI dopo qualche secondo si è corretto: “Ma sei soprattutto brava”. La Russa aveva appena partecipato all’inaugurazione della mostra Il volto delle donne dedicata alle madri costituenti. Alla cronista ha detto: “Soprattutto brava, perché oggi le donne valgono soprattutto se brave. Ma non rispondo a domande che non siano sulla mostra”. Governo, Boccia vs Di Battista: “Impeachment Mattarella? Non soffiate sul fuoco, difendiamo il Paese insieme” Lega, Siri: “Salvini su migranti e noccioline? Interpreta il pensiero degli italiani”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

