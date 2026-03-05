La rivendicazione identitaria e femminista de La Sposa! spara a salve

È risaputo che a voler essere troppo si è spesso invece cosa misera. E quante cose vuol essere questo “La Sposa!”, scombinata rivendicazione pop femminista di uno dei classici cinematografici degli anni ’30. Maggie Gyllenhaal, che lo scrive e dirige, si ispira infatti a La moglie di Frankenstein, film del 1935 che si poneva a sequel di una delle opere leggendarie della casa di produzione Universal, il primo Frankenstein del 1931, interpretato dall’iconico Boris Karloff. Ma non siamo in Universal, siamo sotto l’ala di Warner Bros., e allora Gyllenhaal finisce per essere contaminata dalla politica estetica e narrativa dello studio. Non basta... 🔗 Leggi su Today.it

Spara una raffica di colpi di pistola a salve in piazza la notte di Natale: denunciato un 27enneI carabinieri hanno denunciato un 27enne che la notte di Natale a Vimercate (Monza) ha esploso una raffica di colpi di pistola a salve in aria.

Leggi anche: Juve, Comolli spara a salve: da Openda a Zhegrova, ogni colpo un flop