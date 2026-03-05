La rivelazione di Funaro | A Firenze c’è una mia sosia e viene fermata dai cittadini

A Firenze, si parla di una donna che somiglia molto a un’esponente politica locale. Secondo quanto dichiarato, questa sosia sarebbe chiamata Chiara e si trova frequentemente in giro per la città, dove alcune persone l’avrebbero riconosciuta e fermata. La situazione ha attirato l’attenzione, creando curiosità sulla presenza di questa doppia. La questione è stata resa nota pubblicamente dall’interessata, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

La sindaca si racconta a “Storie di Firenze”, il sito dedicato a chi vive la città: “Credo si chiami Chiara, spero non le abbiano dato colpa delle buche.”. Attenzione, a Firenze ci sono due sindache. “In città gira una mia sosia. Credo si chiami Chiara. So che qualche volta è stata fermata dai fiorentini. Mi dispiace se le hanno attribuito la colpa di qualche buca.”. A raccontarlo è la prima cittadina Sara Funaro nella nuova puntata di “Storie di Firenze”, il progetto editoriale dell’agenzia Galli Torrini diretto dal giornalista Jacopo Storni. Quella di Funaro non fa eccezione: è un racconto del rapporto con la città. Tanto che, prima ancora... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Firenze, San Jacopino: ruba la borsa a una donna e fugge. Inseguito e fermato dai cittadini Firenze, Funaro: “Fiorino d’oro di Firenze a Ferruccio Ferragamo per la presidenza del Polimoda”FIRENZE – La città di Firenze conferirà il Fiorino d’oro, massima onorificenza, a Ferruccio Ferragamo.