La risposta in 3 parole di Sánchez alla minaccia di Trump

La Spagna ha risposto con fermezza alla minaccia di Trump di interrompere gli scambi commerciali. Sánchez ha reagito con un breve messaggio di tre parole, senza ulteriori commenti pubblici. La situazione si sta sviluppando mentre le tensioni tra i due Paesi rimangono sul tavolo. Nessun altro dettaglio è stato fornito su eventuali azioni aggiuntive o reazioni ufficiali.

La Spagna sta reagendo con fermezza dopo che il presidente Donald Trump ha minacciato di interrompere gli scambi commerciali con il Paese. In particolare, il primo ministro Pedro Sánchez ha riassunto la sua posizione in sole tre parole forti. Criticato gli Stati Uniti. Gli attacchi degli USA e di Israele contro l’Iran hanno avuto ripercussioni in tutto il mondo e diversi paesi del Golfo sono ora coinvolti in un modo o nell’altro. Gli attacchi, lanciati il 28 febbraio a seguito del fallimento dei negoziati sul nucleare, hanno ucciso la Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, e diversi alti funzionari. Gli ultimi rapporti sulle vittime degli attacchi statunitensi-israeliani in Iran riportano cifre divergenti. 🔗 Leggi su Newsner.it

«No alla guerra, così si gioca con le vite di milioni persone». Sanchez risponde a Trump dopo la minaccia alla Spagna«Spesso le grandi guerre scoppiano per una concatenazione di risposte che sfuggono di mano, per errori di calcolo, per guasti tecnici, per eventi...

Sánchez a Trump: «Così iniziano i disastri dell'umanità. Non si giochi alla roulette russa con milioni di vite» | La minaccia a MadridPedro Sánchez tira dritto e ribadisce il suo «No alla guerra», nonostante le minacce di Donald Trump.

Guerra USA/Israele - Iran: a che PUNTO siamo

