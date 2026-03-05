La radio arriva in corsia I medici vanno ’on air’

Da venerdì parte ‘Radio in corsia’, la prima trasmissione radiofonica locale dedicata alla sanità. La novità vede i medici coinvolti direttamente in onda, portando le notizie e le informazioni dall’ospedale ai pazienti e al pubblico. La trasmissione si svolge in corsia, portando la radio dentro le strutture sanitarie per la prima volta.

Si chiama 'Radio in corsia', comincia venerdì ed è la prima trasmissione radiofonica locale interamente dedicata alla sanità. Il format, inedito, nasce dalla collaborazione tra ospedale di Sassuolo Spa e Linea Radio, storica emittente cittadina, e si propone di raccontare in modo nuovo la sanità, la salute e le sue sfide. L'obiettivo del programma è rispondere alle curiosità e ai dubbi delle persone, facendo allo stesso tempo informazione sui temi importanti legati alla salute, con focus che approfondiscono come stia cambiando l'assistenza sanitaria. Il progetto prevede un ciclo di 24 puntate della durata di circa 20 minuti ciascuna, durante...

La radio arriva in corsia, all'Ospedale di Sassuolo i professionisti sanitari si raccontanoNasce il format radiofonico 'Radio in Corsia' per raccontare in modo nuovo la sanità, la salute e le sue sfide.

