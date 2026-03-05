La protesta dei collettivi contro Christine Lagarde alla Johns Hopkins a Bologna | due cortei attraversano la città La diretta

Due cortei di attivisti hanno attraversato Bologna nella giornata del 5 marzo 2026, manifestando contro Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea. La protesta si è concentrata nel centro storico, con i manifestanti che si sono concentrati davanti all’università Johns Hopkins, dove alle 18 Lagarde ha partecipato a una lettura pubblica. La città ha vissuto momenti di tensione durante il passaggio delle delegazioni.

A destra l'arrivo di Christine Lagarde ricevuta da questore e prefetto di Bologna a sinistra i collettivi sotto le Due Torri Bologna, 5 marzo 2026 – Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea è arrivata a Bologna dove alle 18 è entrata per la lettura programmata all’università Johns Hopkins. Contestualmente è partita la contestazione annunciata dei collettivi, di Labas e dei sindacati che hanno pronto per la presidente della Bce “il premio per lo smantellamento dell’Europa". Due i cortei che hanno attrtaversato il centro verso la sede dell’ateneo americano in via Andreatta. “Siamo qui come Potere al Popolo per portare il nostro no alla guerra, al riarmo e alle complicità con Israele e gli Stati Uniti, che hanno portato una guerra in Medio Oriente”, dice Marta Collot di Pap. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

