La protesta contro Christine Lagarde alla Johns Hopkins a Bologna | foto imbrattate di sangue e fantocci | contestate anche Meloni e Schlein La diretta

Oggi a Bologna, Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, è arrivata all’università Johns Hopkins per partecipare a una lettura pubblica. La sua presenza è stata accompagnata da una protesta che ha coinvolto attivisti e manifestanti, con foto imbrattate di sangue e fantocci esposti in strada. Durante l’evento, sono state contestate anche figure politiche come la presidente del consiglio e la leader di un partito di opposizione.

La presidente della Bce oggi per una lettura annunciata all'ateneo americano: i manifestanti verso via Andreatta tra slogan e lacrimogeni. I due cortei attraversano la città A destra l'arrivo di Christine Lagarde ricevuta da questore e prefetto di Bologna a sinistra i collettivi sotto le Due Torri Bologna, 5 marzo 2026 – Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea è arrivata a Bologna dove alle 18 è entrata per la lettura programmata all'università Johns Hopkins. Contestualmente è partita la contestazione annunciata dei collettivi, di Labas e dei sindacati che hanno pronto per la presidente della Bce "il premio per lo smantellamento dell'Europa".