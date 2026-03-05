La presidente della Bce Christine Lagarde in visita ai Musei Capitolini

Giovedì 5 marzo, i Musei Capitolini hanno accolto una visita speciale: quella di Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea. La responsabile della BCE ha attraversato le sale del museo romano, incontrando visitatori e personale durante la sua visita. La presenza di Lagarde all’interno dei Musei Capitolini ha attirato l’attenzione di chi si trovava sul posto in quel momento.

A Roma per impegni con Banca d'Italia, si è soffermata insieme al sindaco Gualtieri nella sala degli Orazi e Curiazi dove sono stati firmati i Trattati che hanno sancito la nascita della Comunità economica europea Nella giornata di giovedì 5 marzo i Musei Capitolini hanno avuto una visitatrice speciale. Le loro sale, infatti, sono state attraversate da Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea. Ad accompagnarla, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente di Banca d'Italia Fabio Panetta e il sovrintendente capitolino ai Beni Culturali Claudio Parisi Persicce. L'occasione della visita, da parte di Lagarde, è stata un impegno internazionale in Banca d'Italia fissato per il 4 marzo.

Financial Times: “Christine Lagarde lascerà la Bce prima della fine del mandato”Christine Lagarde pronta a lasciare la Banca centrale europea prima della scadenza naturale del suo mandato, prevista nell’ottobre 2027? A scriverlo...

Bce, Christine Lagarde potrebbe dimettersi prima della fine del suo mandatoIl Financial Times rivela in esclusiva che Lagarde avrebbe intenzione di lasciare la guida della Bce prima delle elezioni presidenziali francese...

