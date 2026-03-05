La Porsche proibita | Bill Gates ha pagato una multa di 28 dollari al giorno per 13 anni

Bill Gates ha pagato una multa di 28 dollari al giorno per 13 anni a causa di una Porsche 959, un’auto che negli Stati Uniti era ufficialmente proibita. La vettura, considerata un’auto d’epoca e da collezione, ha provocato un cambiamento nelle leggi americane riguardanti questo tipo di veicoli. La storia ha attirato l’attenzione di molti appassionati e media.

L’incredibile storia della Porsche 959 che cambiò le leggi americane sulle auto d’epoca e da collezione La passione per i. La passione per i motori di Bill Gates si è schiantata contro il muro della burocrazia statunitense. Verso la fine degli anni Ottanta, il fondatore di Microsoft decise di acquistare uno dei gioielli tecnologici più rari del pianeta, ovvero una fiammante Porsche 959. Quella che doveva essere una semplice operazione di importazione si trasformò rapidamente in una vera odissea giudiziaria durata oltre un decennio. La vettura arrivò nel porto di Seattle nel 1988, ma i funzionari della dogana bloccarono immediatamente il veicolo poiché mancava delle certificazioni necessarie per circolare. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - La Porsche proibita: Bill Gates ha pagato una multa di 28 dollari al giorno per 13 anni Bill Gates e Melinda French: l’uscita dal matrimonio con patrimonio da 10 miliardi di dollari**Bill Gates e Melinda French: un matrimonio da 27 anni, un divorzio miliardario** A pochi giorni dal 27° anniversario del matrimonio tra Bill e... Melinda Gates, divorzio milionario e patrimonio: accuse a Bill GatesIl nome di Melinda Gates, filantropa sempre piuttosto in disparte, è finito al centro del caso Epstein come presunta vittima. Contenuti e approfondimenti su Bill Gates. Bill Gates ha pagato 130.000 dollari per tenere una Porsche in dogana per 13 anni: la storia della legge che ha cambiato tuttoCi sono persone che quando vogliono qualcosa, semplicemente non si arrendono. E poi c'è Bill Gates, che per amore di una Porsche 959 ha letteralmente fatto cambiare le leggi federali degli Stati Uniti ... automoto.it Bill Gates ha pagato una fortuna per guidare una Porsche illegaleCi sono passioni che sfidano ogni logica. È il caso di quella che Bill Gates ha nutrito per la Porsche 959. Una passione talmente forte da spingerlo a pagare una multa di 28 dollari tutti i giorni per ... clubalfa.it