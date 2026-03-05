La polizia sequestra le scarpe del conducente del tram deragliato a Milano | verifiche sulla botta al piede

La polizia ha sequestrato le scarpe indossate dal conducente del tram coinvolto nel deragliamento avvenuto a Milano il 27 febbraio scorso. Gli agenti stanno conducendo verifiche sulla possibile causa della botta al piede riportata dal conducente durante l’incidente. Le scarpe sono state sottoposte a rilievi per analisi e accertamenti.

Gli investigatori hanno sequestrato le scarpe che Pietro Montemurro indossava durante il deragliamento del tram 9 lo scorso 27 febbraio. Lo scopo è verificare il racconto del 60enne, il quale ha detto di aver subito una botta al piede che gli avrebbe causato un malore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il conducente del tram deragliato a Milano: “Ho preso una botta al piede, poi sono svenuto”Il conducente del tram deragliato a Milano ha riferito di aver subito una botta al piede e quindi di essere svenuto poco prima dell'incidente.

Leggi anche: Tram deragliato a Milano, la botta al piede, mezz’ora di dolore e il mancamento. Il racconto del tramviere e le telecamere al setaccio

