La Polizia di Stato di Avellino ha arrestato un 37enne e denunciato un 31enne per possesso di un arnese da scasso

La Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 37enne destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione e ha denunciato un 31enne per possesso di un arnese atto allo scasso. In particolare, nella serata del 3 marzo u.s., i poliziotti del Commissariato di P.S. distaccato di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) hanno rintracciato e tratto in arresto un trentasettenne napoletano, condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di estorsione e rapina. L'arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Sant'Angelo dei Lombardi (AV). Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all'esito del giudizio definitivo.