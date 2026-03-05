La natura fa scuola e il giardino è l’aula Il Wwf scende in campo nel capoluogo

Il Wwf ha avviato un progetto nel capoluogo dedicato ai bambini, creando un giardino che funge da aula all'aperto. Questo spazio verde è stato sviluppato seguendo criteri scientifici, con l’obiettivo di facilitare l’osservazione di piante, animali e cicli naturali. La struttura intende offrire un ambiente educativo in cui i più giovani possano scoprire la natura direttamente sul campo.

Uno spazio verde per i più piccoli dedicato alla didattica e progettato con criteri scientifici per favorire l’osservazione di flora, fauna e cicli naturali. Ma anche uno spazio in cui imparare a collaborare partendo dall’esperienza diretta, dall’ecologia e dalla sostenibilità. È questo lo spirito della prima ‘Aula Natura’ inaugurata ieri a Firenze, all’interno dell’Istituto Comprensivo “Galluzzo”, Plesso Damiano Chiesa. "Siamo davvero felici di aver portato le nostre Aule Natura anche nel capoluogo fiorentino, grazie al supporto della Fondazione CR Firenze – ha affermato Alessandra Prampolini, direttrice generale Wwf Italia – Le Aule Natura... 🔗 Leggi su Lanazione.it

