Oggi su Il Fatto Quotidiano viene pubblicata una vignetta che affronta il tema della morte di un bambino. L'articolo associato descrive un episodio di cronaca recente e si concentra sull'impatto della notizia, senza entrare nel dettaglio delle cause o delle conseguenze. La vignetta e il testo si rivolgono direttamente ai lettori per rappresentare una realtà dolorosa e immediata.

Chi sono i medici indagati per la morte di Domenico, il bimbo trapiantato col cuore bruciato a NapoliMorte del piccolo Domenico Caliendo dopo il trapianto di cuore fallito: sono al momento sette medici indagati, tutti al "Monaldi" di Napoli.

Il Policlinico condannato a pagare un milione e mezzo di euro per la morte di un bimbo di sei anniLa Corte d'appello di Catania, con sentenza passata in giudicato, ha condannato il Policlinico al pagamento di 1,5 milioni di euro in favore dei...

Mamma Patrizia racconta la morte del piccolo Domenico Caliendo

Sal Da Vinci annulla la festa oggi a Napoli, è il giorno dei funerali di Domenico Caliendo: «Il bimbo prima di tutto»Da un lato la gioia per un traguardo raggiunto dopo 50 anni di carriera, dall'altro il dolore per la morte di un bambino che è diventato il figlio di tutti. Sal Da Vinci, il ... ilmessaggero.it

La morte di Domenico, gli avvocati della dottoressa Farina: «Ciò che è accaduto a Bolzano dopo espianto va approfondito»Oggi al Secondo Policlinico di Napoli l'autopsia sul corpo del piccolo Domenico, il bimbo morto al Monaldi dopo un trapianto con un cuore danneggiato. L'esame è cominciato ... ilmattino.it

