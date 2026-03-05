La minaccia dell’Iran | Se l’Ue resta in silenzio ne pagherà il prezzo

L’Iran ha dichiarato che se l’Europa non risponde agli attacchi di Stati Uniti e Israele, tutti i Paesi coinvolti subiranno le conseguenze. L’avvertimento è stato rivolto direttamente alle istituzioni europee, sottolineando che il silenzio potrebbe avere ripercussioni per l’intera regione. La fase di tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele continua a crescere.

Il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran: «Chi rimane indifferente di fronte agli attacchi di Usa e Israele sarà complice di questa ingiustizia». L’Iran ha avvertito che «se l’Europa rimane in silenzio» di fronte agli attacchi di Stati Uniti e Israele, «tutti i Paesi ne pagheranno il prezzo». Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqae, in un’intervista all’emittente spagnola Tve. «Chi rimane in silenzio sarà complice di questa ingiustizia. Se l’Europa rimane in silenzio di fronte a questo attacco al diritto internazionale, tutti i Paesi prima o poi ne pagheranno il prezzo. Nessun paese delle Nazioni Unite può rimanere indifferente», ha sottolineato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

