La magistratura ha arrestato Mani pulite, causando uno sconvolgimento nel sistema giudiziario. La dichiarazione di Antonio Di Pietro ha portato alla luce dettagli importanti, rompendo il silenzio su alcune questioni del passato. Dopo trent'anni, le parole dell’ex magistrato hanno avuto un impatto significativo, rivelando aspetti finora nascosti di quel periodo. La notizia ha attirato l’attenzione di molti media e pubblico.

Roma, 05 marzo – C’è voluto un trentennio e il tramonto delle passioni ideologiche perché la verità emergesse, nuda e cruda, dalla voce di chi quel sistema lo ha cavalcato: Antonio Di Pietro. Negli studi di Restart, l’ex simbolo del pool ha sganciato una bomba atomica sulle fondamenta stesse del racconto collettivo italiano. Le sue parole non sono solo una rivelazione tardiva, ma hanno tutto il peso un atto d’accusa che squarcia il velo di ipocrisia steso su trent’anni di storia repubblicana. Di Pietro ha criticato aspramente la visione “filosofica” e postuma del collega Gherardo Colombo, accusandolo di aver snaturato il senso profondo di quelle inchieste. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - La magistratura ha fermato Mani pulite: la bomba sganciata da Di Pietro fa saltare il tabù

Di Pietro: "Gratteri non ha vergogna. Si sente in uno stato di grazia. Come me ai tempi di Mani pulite"Il procuratore di Napoli non vuole fare politica, dice al Foglio l'ex magistrato: "Ha più potere così".

Leggi anche: Giustizia, Gherardo Colombo: “Di Pietro sbaglia a difendere la riforma, avrebbe bloccato Mani pulite”

Tutto quello che riguarda La magistratura ha fermato Mani pulite....

Temi più discussi: Di Pietro smaschera le toghe: A fermarci furono i magistrati, non la politica; Gherardo Colombo e la difesa a orologeria del pm-taumaturgo; Rogoredo, poliziotto arrestato per omicidio: Ho tradito la divisa; Antonio Di Pietro, l'affondo: Le toghe fermarono Mani Pulite | Libero Quotidiano.it.

Di Pietro shock contro il suo ex collega Colombo: Mani Pulite fermata dai magistrati, non dai politiciNel dibattito acceso sul referendum costituzionale del 2026 sulla riforma Nordio della giustizia, Antonio Di Pietro ha scatenato una dura polemica contro il suo ex collega del pool Mani Pulite, ... tag24.it

Non fu la magistratura, caro Di Pietro, a fermare Mani PuliteL'ANGOLO DEI BLOGGER. Un’analisi dei fatti storici e delle scelte legislative mostra una realtà nettamente diversa: non fu la magistratura a interrompere l’ondata giudiziaria, bensì una progressiva e ... msn.com

C’è un tavolo, delle mani che lavorano e il tempo che rallenta Quella che a febbraio era nata come una scommessa creativa oggi ha un nome: Catia Lab. Il progetto di laboratori itineranti torna a Capronno di Angera con due nuovi appuntamenti aperti a tutti, - facebook.com facebook

Aston Martin, Newey: "Le vibrazioni possono far male alle mani dei piloti". E Alonso non va oltre 25 giri... x.com