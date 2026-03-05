La madre di Mark Samson si scusa con la famiglia di Ilaria Sula e chiede di avvicinarsi alla mamma

La madre di Mark Samson, condannata a due anni per aver aiutato a nascondere il cadavere di Ilaria Sula, ha chiesto di poter incontrare la madre della vittima. La richiesta è stata avanzata, ma quest’ultima ha rifiutato di avvicinarsi. La situazione si è svolta nel contesto di un procedimento giudiziario legato alla vicenda.

La madre di Mark Samson, condannata a due anni per concorso nell’occultamento del cadavere di Ilaria Sula, chiede di avvicinarsi alla mamma della ragazza, che però dice di no. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Quando Mark è uscito io ho pulito la sua stanza, c’era tanto sangue a terra”, la madre di Mark Samson racconta il femminicidio di Ilaria Sula“Quando Mark è uscito di casa io ho pulito la sua stanza, c’era tanto sangue a terra, ho preso lo zaino di Ilaria con i suoi vestiti dentro e ho...

“Deve soffrire anche lei, la affogo”, le frasi di Mark Samson prima di uccidere Ilaria SulaDurante l'udienza trasmessi i filmati della videocamera nell'auto di Mark Samson, che spiava la ragazza attraverso i social.

Contenuti utili per approfondire Mark Samson.

Argomenti discussi: Omicidi Villa Pamphili, la piccola Andromeda digiuna a lungo prima di essere uccisa: Strangolata con forza.

La madre di Mark Samson si scusa con la famiglia di Ilaria Sula e chiede di avvicinarsi alla mammaLa madre di Mark Samson, condannata a due anni per concorso nell’occultamento del cadavere di Ilaria Sula, chiede di avvicinarsi alla mamma della ragazza ... fanpage.it

Femminicidio Ilaria Sula, il racconto della madre di Mark Samson al processoQuella mattina Mark ha aperto la porta della sua stanza, ho visto che piangeva, era tutto rosso. Tremava, cercai di abbracciarlo e vidi il corpo di Ilaria steso in terra a faccia in giù, si vedevano ... tg24.sky.it