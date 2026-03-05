Il presidente della Maceratese invita i tifosi a restare uniti dopo la sconfitta ad Ancona. Sottolinea la necessità di rafforzare la coesione tra società, staff e squadra per affrontare le difficoltà. Dopo la partita, i supporter sono usciti dallo stadio visibilmente delusi, mentre la società si prepara a reagire. L’obiettivo è riprendere il cammino con maggiore determinazione.

"Ora è il momento di stringerci ancora di più". È quanto scrive Alberto Crocioni, presidente della Maceratese, dopo la pesante battuta d’arresto ad Ancona rivolgendosi ai tifosi usciti profondamente delusi dallo stadio e sottolineando la compattezza tra società, staff tecnico e squadra. "È una di quelle sconfitte che fanno male, e non solo per il risultato. Fa male – scrive Crocioni – per come è arrivata, e fa ancora più male pensando ai tanti tifosi che sono tornati a seguirci in trasferta con entusiasmo e passione. A loro va il mio dispiacere più sincero. Quando si indossa questa maglia si porta addosso una responsabilità importante. Lo sappiamo noi, lo sanno i ragazzi, lo sa lo staff". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Maceratese vuole rialzarsi: "Dobbiamo stringerci ancora di più"

Leggi anche: Serie C, la Dierre vuole rialzarsi e vincere: al PalaCalafiore arriva Cus Catania

Parlato: "Servono più equilibrio e serenità". Federico: "Dobbiamo crederci ancora"A Carmine Parlato spetta l’ingrato compito di commentare la gara che ha portato la Spal ad otto distanze dal Mezzolara, per la mancata vittoria,...