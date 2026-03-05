La Maceratese vuole rialzarsi | Dobbiamo stringerci ancora di più

Da sport.quotidiano.net 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Maceratese invita i tifosi a restare uniti dopo la sconfitta ad Ancona. Sottolinea la necessità di rafforzare la coesione tra società, staff e squadra per affrontare le difficoltà. Dopo la partita, i supporter sono usciti dallo stadio visibilmente delusi, mentre la società si prepara a reagire. L’obiettivo è riprendere il cammino con maggiore determinazione.

"Ora è il momento di stringerci ancora di più". È quanto scrive Alberto Crocioni, presidente della Maceratese, dopo la pesante battuta d’arresto ad Ancona rivolgendosi ai tifosi usciti profondamente delusi dallo stadio e sottolineando la compattezza tra società, staff tecnico e squadra. "È una di quelle sconfitte che fanno male, e non solo per il risultato. Fa male – scrive Crocioni – per come è arrivata, e fa ancora più male pensando ai tanti tifosi che sono tornati a seguirci in trasferta con entusiasmo e passione. A loro va il mio dispiacere più sincero. Quando si indossa questa maglia si porta addosso una responsabilità importante. Lo sappiamo noi, lo sanno i ragazzi, lo sa lo staff". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la maceratese vuole rialzarsi dobbiamo stringerci ancora di pi249
© Sport.quotidiano.net - La Maceratese vuole rialzarsi: "Dobbiamo stringerci ancora di più"

Leggi anche: Serie C, la Dierre vuole rialzarsi e vincere: al PalaCalafiore arriva Cus Catania

Parlato: "Servono più equilibrio e serenità". Federico: "Dobbiamo crederci ancora"A Carmine Parlato spetta l’ingrato compito di commentare la gara che ha portato la Spal ad otto distanze dal Mezzolara, per la mancata vittoria,...

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.