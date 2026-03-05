La lupa salvata in un canale dai Vigili del Fuoco conquista la Bbc – Il video

Una squadra di Vigili del Fuoco di Verona ha recuperato una lupa rimasta intrappolata in un canale a San Giovanni Lupatoto. L’intervento ha richiesto l’uso di un gommone, funi e reti per mettere in salvo l’animale, che è stato poi riposto in un’area sicura. Il salvataggio è stato ripreso e condiviso sui social, attirando l’attenzione di una troupe della BBC.

Gommone, funi e reti. Una squadra di soccorso dei Vigili del Fuoco ha condotto in un canale di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, un’operazione decisamente fuori dall’ordinario. Obiettivo: trarre in salvo una lupa che era caduta in acqua ed era rimasta avvinghiata al pilone di un ponte. Gli specialisti della squadra dei Vigili del Fuoco in assetto di soccorso fluviale si sono calati in acqua e con l’aiuto di un gommone hanno riportato l’animale a terra. Quindi l’hanno sedata e portata ai veterinari, assicurando l’intenzione poi di lasciare libera la lupa. L’operazione ha attratto l’attenzione pure della Bbc, che ricorda come nell’arco alpino italico si stima vivano nel complesso circa 950 esemplari di lupi. 🔗 Leggi su Open.online

Cavalla fa un volo di 4 metri e finisce in un torrente: salvata dai vigili del fuoco. Il videoNocera Umbra (Perugia), 9 febbraio 2026 – Disavventura a lieto fine per una cavalla caduta in un fiumiciattolo a Ponte Parrano (comune di Nocera...

Donna precipita nel Tevere e viene salvata dai vigili del fuoco: è in prognosi riservata (video)Una donna è caduta da Ponte Sisto, precipitando a picco nel Tevere: per fortuna, a soccorrerla, sono arrivati tempestivamente i pompieri.

Approfondimenti e contenuti su La lupa salvata in un canale dai Vigili....

Temi più discussi: Lupa intrappolata nel canale: il video del salvataggio da parte dei Vigili del Fuoco; Lupa intrappolata in un canale a Verona: il salvataggio dei vigili del fuoco; Lupa scivola in un canale e non riesce più a risalire, l'allarme lanciato dai passanti: salvata dai vigili del fuoco VIDEO; Lupo cade in un canale nel Veronese: il video del salvataggio dei Vigili del Fuoco.

Video. Vigili del fuoco salvano una lupa caduta in un canale nel nord ItaliaVideo. I vigili del fuoco hanno salvato una giovane lupa caduta in un canale di cemento a San Giovanni Lupatoto, vicino a Verona. L’animale, stremato, è stato sedato e affidato ai veterinari prima del ... it.euronews.com

Lupa resta intrappolata in un canale: guarda l’emozionante salvataggio dei Vigili del fuoco a San Giovanni LupatotoSalvataggio a San Giovanni Lupatoto: una lupa rimasta intrappolata in un canale artificiale è stata recuperata dai vigili del fuoco. greenme.it

Lupa intrappolata in un canale artificiale: salvata dai vigili del fuoco. IL VIDEO - facebook.com facebook

Cooperazione e professionalità per un soccorso senza confini Importante esercitazione internazionale a Rumilly, protagonisti i #vigilidelfuoco nel ruolo di valutatori esperti per il team #USAR francese: in 36 ore di attività senza sosta, verificati i pr x.com