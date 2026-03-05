Dal 15 al 29 marzo, Monza ospita la quarta edizione dei Monza Music Meetings, un evento che coinvolge diversi luoghi della città. La rassegna musicale si svolge tra il Duomo e la Reggia, portando in scena performance di artisti e gruppi provenienti da varie parti. La manifestazione si estende su più settimane, offrendo concerti e approfondimenti musicali per tutto il periodo.

Risuona come un’onda lunga, capace di attraversare la città e i suoi simboli, la quarta edizione dei Monza Music Meetings, in programma dal 15 al 29 marzo. Una rassegna che, anno dopo anno, si è trasformata in un piccolo laboratorio di idee, un luogo in cui la musica non è solo spettacolo ma anche riflessione, incontro, tessitura di comunità. Presentata ieri in municipio, la rassegna conferma il suo respiro ampio e condiviso: ideata dall’Orchestra Canova insieme all’Accademia Musicale Chigiana di Siena e a Musicamorfosi, su iniziativa e coordinamento del Comune di Monza, è diventata in pochi anni uno degli appuntamenti più dinamici della primavera musicale lombarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La lunga sinfonia urbana di Monza. Musica dal Duomo alla Reggia

