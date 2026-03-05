La Lube di Massaccesi verso Trento | Ribaltiamo subito il fattore campo

La Lube, rappresentata da Massaccesi, ha dichiarato che la prima gara sarebbe l’occasione migliore per invertire il risultato in trasferta, sottolineando che successivamente sarà più complicato conquistare il campo avversario. La squadra si prepara a affrontare Trento, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che possa cambiare le sorti della serie. La squadra vuole partire forte già dalla prima partita.

"Gara1 sarebbe l’ideale per ribaltare subito il fattore campo, poi diventerà sempre più dura espugnare Trento". A tre giorni dal via dei playoff 2026 (in realtà c’è l’anticipo del sabato sera tra Perugia e Monza), dall’alto della sua esperienza trentennale nel club, il vicepresidente Albino Massaccesi evidenzia l’importanza proprio del primo atto del duello tra Lube e Itas. La serie remake della finale Scudetto comincerà domenica alle 17 alla BTS Arena e Civitanova potrebbe presentarsi con una novità in organico. Da settimane infatti è vacante il posto di schiacciatore lasciato vuoto da Poriya, possibile che sia il tunisino Hamza Hfaiedh il rinforzo last minute per completare la squadra in vista della post season. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Trento cade a Piacenza, Modena show: si accende la lotta per il 3° posto. Cisterna spaventa la LubeGara dai due volti, combattutissima a Cisterna: la Lube domina i primi due set poi la luce si spegne ed i pontini rimontano con Barotto sugli scudi...

Champions: Trento stecca contro Ankara, Perugia domina Berlino. Impresa Lube a VarsaviaDue vittorie ed una sconfitta sono il bottino delle italiane nel turno di Champions League.

Massaccesi: la Lube è una squadra: La Coppa sia un punto di partenzaUn salto all’indietro, ma nel futuro, per ricominciare a vincere. La conquista della 47ª Coppa Italia ha riportato la Lube nel passato. Al 31 gennaio 2021, ultima partecipazione alla final four di ... ilrestodelcarlino.it

Lube, è la Supercoppa delle occasioni perse: Verona vince due set ai vantaggi, Civitanova reagisce ma sbaglia troppo nel quarto e va koTRIESTE Supercoppa amara per la Cucine Lube che perde la semifinale contro Verona dopo due ore di battaglia. Primi due set persi ai vantaggi dalla squadra di Medei che recrimina per non ... corriereadriatico.it