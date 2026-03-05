Dopo l’abbattimento di un missile, la risposta della Turchia si mantiene cauta, evitando azioni e preferendo un atteggiamento di sostanziale neutralità. Le autorità hanno espresso condanna sia per l’incidente che per le reazioni delle parti coinvolte, cercando di gestire la situazione senza escalation. La strategia sembra essere quella di mantenere la calma sia sul fronte interno che in ambito internazionale, evitando decisioni impulsive.

L’ordine è non agire, rimanere nel mezzo. Condannare gli uni e gli altri. Tenere la rilevanza esterna e il fronte interno. Quando ieri Ankara ha detto che le difese aeree della Nato avevano distrutto un missile iraniano diretto verso lo spazio aereo turco, la guerra in medio oriente sembrava aver raggiunto ancora un altro fronte, quello turco e quindi quello dell’Alleanza atlantica. Per la prima volta un membro della Nato si era dovuto difendere, sollevando la possibilità che l’intero blocco fosse legato all’Articolo 5. La prova sarebbe stata importante per tutta l’Alleanza, perché i suoi nemici attendono di vedere come funziona davvero se all’attacco di un paese segue la risposta di tutti i suoi alleati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La linea turca dopo il missile abbattuto è cauta, per non dire doppia

La Nato ha abbattuto un missile balistico iraniano diretto in TurchiaIl ministro della difesa della Turchia ha detto che le difese aree Nato hanno abbattuto un missile balistico iraniano diretto verso lo spazio aereo...

Missile iraniano abbattuto: la Nato salva la TurchiaUn missile balistico lanciato dall’Iran e diretto verso lo spazio aereo turco è stato intercettato e distrutto dalle difese aeree della Nato nel...

Aggiornamenti e notizie su linea turca.

Discussioni sull' argomento La linea turca dopo il missile abbattuto è cauta, per non dire doppia; Il contagio mondiale dell’attacco all’Iran; Medio Oriente, missile dall'Iran verso la Turchia individuato e distrutto dalla Nato. Ankara: 'Puntava alla base a Cipro'; Golfo, tutto bloccato: le rotte alternative Kenya-Italia.

La linea turca dopo il missile abbattuto è cauta, per non dire doppiaNon scatta l'Articolo 5, ma la domanda che si pone la Turchia è quanti missili controlla il regime iraniano L’ordine è non agire, rimanere nel mezzo. Condannare gli uni e gli altri. Tenere la rilevanz ... ilfoglio.it

Sky tg24. . La Turchia "non era l'obiettivo" del missile iraniano abbattuto dalla contraerea Nato nello spazio aereo di Ankara, che era invece probabilmente diretto verso una base nel territorio di Cipro. È quanto riferisce la stampa turca e ce lo racconta Tiziana - facebook.com facebook