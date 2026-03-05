La Linea G e i tre imbuti irrisolti L' incidente della Roma Giardinetti getta ombre sulla nuova linea

Da romatoday.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lungo il tracciato della futura linea G sono previsti due restringimenti simili a quello dove si è consumato l'incidente che ha interrotto la circolazione sulla ferrovia La ferrovia è ancora ferma e sostituita da bus. I tecnici Atac stanno tentando di movimentare i treni rimasti coinvolti nell’incidente di ieri, mercoledì 4 marzo, lungo la ferrovia Termini – Centocelle. Una linea che, come tutti sanno, è destinata a chiudere forse già a giugno per fare spazio alla tranvia Termini – Tor Vergata, la futura linea G. Un progetto che ha avuto un iter difficoltoso e che, secondo i professionisti del gruppo Metrovia per Roma, non risolverà uno dei problemi atavici della linea: i restringimenti lungo il tracciato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Addio Roma - Giardinetti, ultime corse nel 2026 per fare spazio alla linea GSi procederà con un'ulteriore proroga fino ad arrivare all’addio che, questa volta, sembra essere veramente definitivo.

Lavori sulla linea Napoli-Salerno per due mesi: treni cancellati anche sulla Linea 2 della metroDal 10 gennaio al 21 marzo, nelle ore serali e notturne, Trenitalia ha riprogrammato la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Salerno, che sarà...

Contenuti utili per approfondire Roma Giardinetti.

roma giardinetti la linea g eA Roma due treni entrano in contatto: verifiche dell’Atac in corsoI convogli erano provenienti da direzioni opposte e in prossimità del passaggio dal doppio binario a quello unico ... dire.it

Addio Roma - Giardinetti, ultime corse nel 2026 per fare spazio alla linea GL’addio definitivo alla Roma - Giardinetti è stato messo nero su bianco nell’aggiornamento del piano industriale di Atac, approvato di recente dalla giunta di Roma. Da anni, ormai, si attende la ... romatoday.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.