La Lazio scappa due volte l’Atalanta non si arrende mai | tutto rimandato al ritorno

La Lazio e l’Atalanta si sono affrontate in una sfida di coppa Italia che si è conclusa senza un risultato definitivo, lasciando tutto aperto in vista del ritorno. La squadra di Roma è riuscita a prendere due volte il comando del gioco, ma i bergamaschi hanno sempre reagito, impedendo di definire la qualificazione. La partita si è svolta a Bergamo il 4 marzo e ora si attende la sfida di ritorno.

Bergamo, 4 marzo – L’Atalanta mette un’ipoteca sulla finale di Coppa Italia uscendo dal deserto dell’Olimpico (appena 5000 spettatori) con un 2-2 contro la Lazio che tiene tutto aperto in vista del ritorno il 21 o 22 aprile a Bergamo, anche se ovviamente, pensando al rendimento casalingo dei nerazzurri davanti al proprio pubblico, il piatto della bilancia della qualificazione ora pende tutto a favore dei bergamaschi. Peraltro anche nelle tre recenti precedenti qualificazioni alla finale di Roma la Dea ha sempre vinto la gara di ritorno in casa contro Fiorentina (2019), Napoli (2021) e ancora Fiorentina (2024), per cui anche i precedenti degli ultimi anni sorridono alla Dea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Lazio scappa due volte, l’Atalanta non si arrende mai: tutto rimandato al ritorno Leggi anche: Lazio-Atalanta 2-2 in Coppa Italia, discorso qualificazione rimandato al ritorno Coppa Italia: Lazio raggiunta due volte dall’Atalanta (2-2). Decisivo il ritorno a BergamoROMA – Termina in parità per 2-2 il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta: tutti i gol nella ripresa, con i biancocelesti... SFORTUNATI! La LAZIO PERDE 2-0 contro l’ATALANTA ma COLPISCE 2 PALI Una selezione di notizie su Lazio scappa. Temi più discussi: Torino-Lazio 2-0, le pagelle: Zapata torna al gol (7), Cancellieri (4) impalpabile, Simeone (7) incide; La Moviola di Cagliari-Lazio: Rapuano gestisce bene una gara corretta; Primavera, beffa al 97’: il Cesena rimonta la Roma e scappa via il primato; Torino-Lazio: formazioni ufficiali, dove vederla (tv e streaming), orario e classifica di Serie A. Lazio, che peccato: l'Atalanta la riprende due volte, è 2-2La Lazio esce con un pareggio dalla semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta: a Dele-Bashiru e Dia rispondono Pasalic e Musah ... lalaziosiamonoi.it Doppia beffa Lazio: Sarri raggiunto due volte dall’Atalanta. Ci si gioca tutto a BergamoOttima prestazione dei biancocelesti nella semifinale di Coppa Italia, ma la squadra di Sarri si fa raggiungere due volte in pochi minuti ... msn.com #Lotito ha presentato la nuova casa della #Lazio, ma dalla vecchia sono scappati tutti. E giù neanche c’è il custode che raccoglie la posta. Sarebbero bastati tre minuti di mea culpa su tutte le cose dette ma non fatte x.com DIARIO DI BORDO: PRESICCE (Lecce, Puglia) Allontaniamoci un po' dal Lazio, dai, poi ci torniamo, tanto non scappa, con questo caldo ce ne andiamo nell'incantevole mare pigliese! Oggi ti porto sulla punta dell'Italia: a Presicce. Qui mamma e papà and facebook